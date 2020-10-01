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Россиянам назвали стоимость перелета на курорты Египта
В ближайшее время турецкая авиакомпания начнет перелеты из Стамбула в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Россиянам рассказали, за сколько можно долететь в Египет через Каир и Стамбул, передает РИА Новости.

Известно, что в ближайшее время турецкая авиакомпания начнет перелеты из Стамбула в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Всего будут летать три рейса еженедельно.

Так, с 4 по 11 ноября путешествие из Москвы в Хургаду с пересадкой в Турции стоит от 29 тысяч рублей. На новогодние каникулы цена намного дороже — 44,5 тысячи рублей. На эти же даты авиабилеты по маршруту Москва-Стамбул-Шарм-эш-Шейх и обратно будут стоить 32 тысяч рублей.

Перелет российским авиаперевозчиком до Каира, а после египетским в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в ноябре будет стоить почти 40 тысяч, на новогодние праздники — 55 тысяч рублей.