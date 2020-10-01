Россиянам дали советы по сохранению долголетия
По мнению специалиста, очень действенным средством является двигательная активность.
Для сохранения долголетия необходимо поддерживать физическую форму, тщательно подходить к формированию рациона и развивать умственные способности в пожилом возрасте, сообщил итальянский врач Сильвия Витали,
По ее мнению, очень действенным средством является двигательная активность. ПТакже, пожилым людям необходимо выполнять упражнения для развития внимания, на одновременное удержание в уме нескольких вещей, укреплять память.
Кроме того, следует придерживаться умеренного потребления калорий, питаться небольшими порциями. Специалист порекомендовала средиземноморскую диету — без жирных продуктов, с помидорами и оливковым маслом.