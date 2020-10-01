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Россиянам дали советы по сохранению долголетия
По мнению специалиста, очень действенным средством является двигательная активность.

Для сохранения долголетия необходимо поддерживать физическую форму, тщательно подходить к формированию рациона и развивать умственные способности в пожилом возрасте, сообщил итальянский врач Сильвия Витали, передает РИА Новости.

По ее мнению, очень действенным средством является двигательная активность. ПТакже, пожилым людям необходимо выполнять упражнения для развития внимания, на одновременное удержание в уме нескольких вещей, укреплять память.

Кроме того, следует придерживаться умеренного потребления калорий, питаться небольшими порциями. Специалист порекомендовала средиземноморскую диету — без жирных продуктов, с помидорами и оливковым маслом.