Рокотянская поздравила рязанцев с Днем пожилых людей

Активисты получили подарки гордумы, для них организовали концерт.

В среду, 30 сентября, активистов совета ветеранов Железнодорожного округа поздравили с Днем пожилых людей. На праздник пришли представители городских органов власти и общественных организаций.

От имени депутатов гордумы к рязанцам обратилась Юлия Рокотянская.

«Этот праздник — еще одна возможность сказать „спасибо“ старшему поколению, показать, насколько они нам дороги, и как ценно все, что они сделали и продолжают делать для нас», — сказала она.

Рокотянская пожелала рязанцам крепкого здоровья, неугасающего интереса к жизни, любви и уважения родных и близких людей. Активисты получили подарки гордумы, для них организовали концерт.