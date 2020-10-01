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Рокотянская поздравила рязанцев с Днем пожилых людей
Активисты получили подарки гордумы, для них организовали концерт.

В среду, 30 сентября, активистов совета ветеранов Железнодорожного округа поздравили с Днем пожилых людей. На праздник пришли представители городских органов власти и общественных организаций.

От имени депутатов гордумы к рязанцам обратилась Юлия Рокотянская.

«Этот праздник — еще одна возможность сказать „спасибо“ старшему поколению, показать, насколько они нам дороги, и как ценно все, что они сделали и продолжают делать для нас», — сказала она.

Рокотянская пожелала рязанцам крепкого здоровья, неугасающего интереса к жизни, любви и уважения родных и близких людей. Активисты получили подарки гордумы, для них организовали концерт.