Ревнивый калужанин стеклом порезал лицо своей возлюбленной

Полицейские задержали подозреваемого.

В Малоярославецком районе Калужской области мужчина стеклом порезал лицо своей возлюбленной, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии полицейских, утром 27-летний мужчина ждал свою знакомую возле дома. Увидев ее, он подбежал и стал высказывать угрозы и оскорбления, а затем со всей силы толкнул женщину. Затем злоумышленник осколком стекла нанес ей несколько ударов по лицу. После этого скрылся с места преступления.

«Потерпевшая, истекая кровью, поднялась к себе домой. Ее родственник вызвал скорую помощь», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».