Полиция поймала четырех находившихся в розыске рязанцев

Злоумышленников передали инициаторам розыска.

Полиция поймала четырех рязанцев, находившихся в федеральном розыске. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники задержали 41-летнюю рязанку, обвиняемую в мошенничестве в сфере кредитования и скрывающуюся от суда, и обвиняемого в грабеже 30-летнего мужчину.

Кроме того, полицейские нашли 37-летнего жителя Рязанского района и 31-летнюю жительницу города Михайлова, объявленных в федеральный розыск как скрывавшихся от органов следствия.

Злоумышленников передали инициаторам розыска.