Победившая рак рязанка заболела COVID-19 и две недели ждала теста

Все это время женщина не получала должного лечения и боялась, что не сможет победить болезнь.

62-летняя рязанка, победившая рак, заболела COVID-19 и почти две недели ждала, когда у нее возьмут тест. Все это время пенсионерка не получала должного лечения, не могла выйти на улицу и боялась, что не сможет победить болезнь.

Дочь женщины рассказала об истории своей матери, ее попытках добиться медпомощи и найти лекарства. Статью вы можете прочитать в нашем разделе «Публикации».