Пьяный касимовец едва не убил брата кованым совком
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
Пьяный касимовец едва не убил брата кованым совком,
В полицию обратился пожилой касимовец, который сообщил, что дома нетрезвый сын угрожает насмерть зарубить своего брата.
Известно, что 35-летний мужчина стал злоупотреблять алкоголем и в очередной раз вернулся домой пьяным. Отец касимовца стал упрекнул его, тогда мужчина взял металлический кованый совок. В этот момент в комнату вошел 39-лений старший брат злоумышленника и заступился за отца.
Тогда нетрезвый касимовец замахнулся совком на родственника и пригрозил, что убьет его.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет.