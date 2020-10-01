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Пьяный касимовец едва не убил брата кованым совком
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Пьяный касимовец едва не убил брата кованым совком, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился пожилой касимовец, который сообщил, что дома нетрезвый сын угрожает насмерть зарубить своего брата.

Известно, что 35-летний мужчина стал злоупотреблять алкоголем и в очередной раз вернулся домой пьяным. Отец касимовца стал упрекнул его, тогда мужчина взял металлический кованый совок. В этот момент в комнату вошел 39-лений старший брат злоумышленника и заступился за отца.

Тогда нетрезвый касимовец замахнулся совком на родственника и пригрозил, что убьет его.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет.