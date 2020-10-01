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Оперштаб обновил статистику коронавируса в рязанских городах и селах
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 8270 человека.

В четверг, 1 октября, оперштаб при рязанском правительстве обновил статистику коронавируса в регионе. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 8270 человека в

  • Рязани — 4302 случай,
  • Рязанском районе — 383,
  • Ряжске — 234,
  • Рыбном — 210,
  • Касимове — 203,
  • Скопине — 208,
  • Сасове — 192,
  • Новомичуринске — 158,
  • Шиловском районе — 150,
  • Рыбновском — 147,
  • Скопинском районе — 142,
  • Касимовском районе — 128,
  • Клепиковском — 133,
  • Михайловском районе — 125,
  • Спасском — 127,
  • Шилове — 103,
  • Михайлове — 83,
  • Александро-Невском — 71,
  • Сараевском районе — 65,
  • Сасовском — 54,
  • Александро-Невском — 52,
  • Пронском районе — 50,
  • Старожиловском — 49,
  • Кораблине — 48,
  • Шацком районе — 51,
  • Сапожке — 47,
  • Спасске-Рязанском и Старожилове — по 43,
  • Сараях — 45,
  • Захаровском районе — 44,
  • Пронске и Шацке — по 40,
  • Ряжском районе — 39,
  • Милославском — 38,
  • Чучкове — 35,
  • Кораблинском районе — 33,
  • Милославском — 31,
  • Чучковском районе — 34,
  • Спас-Клепиках — 30,
  • Захарове — 29,
  • Ухолове — 30,
  • Ермишинском районе — 25,
  • Ермиши -20
  • Путятине — 21,
  • Кадоме — 18,
  • Путятинском районе — 17,
  • Сапожковском районе — 12,
  • Ухоловском районе — 12,
  • Пителинском — 8,
  • Кадомском — 6,
  • Пителине — 6.