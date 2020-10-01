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На заправке в Касимове нашли труп водителя
Мужчину обнаружили в запертой машине.

В среду, 30 сентября, на заправке в Касимове нашли труп водителя. Об этом пишет «КП».

Погибшим оказался 33-летний житель Самарской области. По предварительным данным следователей, водитель грузовой «ГАЗели» закрылся и решил отдохнуть при включенном двигателе и работающей печке.

«Место это достаточно открытое, ветреное, и, видимо, ветер шел со стороны кузова. Скорее всего печка затянула выхлопные газы к нему в кабину», — предположил следователь по особо важным делам Касимовского МСО СУ СКР по Рязанской области Александр Данилов.

Вскрывать машину пришлось сотрудникам МЧС. Мужчину нашли лежащим на подушке и разутым. Предварительная причина его смерти — отравление угарным газом.

Следователи начали проверку.