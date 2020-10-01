Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

Об этом 1 октября сообщили представили ведомства.

Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса. Теперь в них указано применение препарата от COVID-19 «Фавипиравира» в амбулаторных условиях. Об этом в четверг, 1 октября, сообщил сайт ведомства.

Напомним, в сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от COVID-19 с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» — «Коронавир» и «Арепливир». Ранее препараты могли применять только в стационарах.