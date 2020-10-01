\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 01
18°
Птн, 02
17°
Сбт, 03
17°
ЦБ USD 78.78 -0.9 01/10
ЦБ EUR 92.43 -0.59 01/10
Нал. USD 77.01 / 79.45 09:55
Нал. EUR 90.51 / 91 09:43
Новости
Коронавирус
Публикации
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
28 сентября 12:03
9 494
«Не бойся быть молодым». В Рязани запустили новую радиостанцию ТКР.ФМ
Теперь в Рязани зазвучало радио для молодых. ТКР. ФМ на...
28 сентября 11:11
10 192
Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
Льготные кредиты представители малого и среднего бизнес...
25 сентября 12:22
17 604
Единственная школа риелторов в Рязани отмечает 12-ый день рождения
Чему учат в «Центральной школе недвижимости» и почему б...
23 сентября 16:18
23 270
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Компания «Мармакс» представила проекты подземного паркинга бизнес-класса
Отмечается, что в паркингах «Мармакс» продумано все: от цветовой гаммы до разметки.

Компания «Мармакс» представила проекты подземного паркинга в домах бизнес-класса «Наследие Современности» и «Достояние на Чапаева».

«Парковочный вопрос волнует, пожалуй, большинство автолюбителей нашего города. Будучи автомобилистом, и на выбор нового дома смотришь иначе. Хочется не только с комфортом разместиться, но и быть спокойным за сохранность любимой машины», — рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что в паркингах «Мармакс» продумано все: от цветовой гаммы до разметки.

«Элегантный и современный, но в то же время дерзкий интерьер паркинга в комплексах привлекает внимание с первого взгляда. Четкие линии и геометрия встроенных потолочных ламп, контраст черного и белого — все это настроит жителей на рабочий лад утром и на приятное путешествие в выходные», — поделились в пресс-центре.

По словам представителей компании, рязанцев также не оставят равнодушными: оригинальное световое оформление паркинга, бесконтактный доступ на территорию и многие решения, популярные сейчас в жилых комплексах мегаполисов.

Подробности можно узнать у специалистов «Мармакс» по телефону: 500-005.

Отмечается, что в комплексе осталось всего 15 квартир.