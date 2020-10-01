Компания «Мармакс» представила проекты подземного паркинга бизнес-класса

Отмечается, что в паркингах «Мармакс» продумано все: от цветовой гаммы до разметки.

Компания «Мармакс» представила проекты подземного паркинга в домах бизнес-класса « Наследие Современности » и «Достояние на Чапаева».

«Парковочный вопрос волнует, пожалуй, большинство автолюбителей нашего города. Будучи автомобилистом, и на выбор нового дома смотришь иначе. Хочется не только с комфортом разместиться, но и быть спокойным за сохранность любимой машины», — рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что в паркингах «Мармакс» продумано все: от цветовой гаммы до разметки.

«Элегантный и современный, но в то же время дерзкий интерьер паркинга в комплексах привлекает внимание с первого взгляда. Четкие линии и геометрия встроенных потолочных ламп, контраст черного и белого — все это настроит жителей на рабочий лад утром и на приятное путешествие в выходные», — поделились в пресс-центре.

По словам представителей компании, рязанцев также не оставят равнодушными: оригинальное световое оформление паркинга, бесконтактный доступ на территорию и многие решения, популярные сейчас в жилых комплексах мегаполисов.

Подробности можно узнать у специалистов «Мармакс» по телефону: 500-005.

Отмечается, что в комплексе осталось всего 15 квартир.