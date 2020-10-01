Эксперт назвал главную ошибку заболевших COVID-19

Специалист уточнил, что основным симптомом коронавируса является потеря обоняния.

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире радиостанции НСН назвал главную ошибку заболевших COVID-19. По его словам, пациентам нужно было сразу обращаться к врачам, а не заниматься самолечением.

Зуев уточнил, что основным симптомом коронавируса является потеря обоняния, однако это также может быть признаком гриппа или ОРВИ.

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет», — посоветовал специалист.