Эксперт назвал главную ошибку заболевших COVID-19
Специалист уточнил, что основным симптомом коронавируса является потеря обоняния.
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире радиостанции
Зуев уточнил, что основным симптомом коронавируса является потеря обоняния, однако это также может быть признаком гриппа или ОРВИ.
«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет», — посоветовал специалист.