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Екатерина Мухина покинула пост рязанского детского омбудсмена
Нового омбудсмена должны назначить в течение 60 дней.

Екатерина Мухина покинула пост рязанского детского омбудсмена. Нового уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области должны назначить в течение 60 дней.

Мухина также сообщила, что написала заявление о сложении полномочий в связи с избранием в облдуму. Его одобрили депутаты на заключительном заседании созыва.

Уполномоченным по правам ребенка в регионе Екатерина Мухина была с 2011 года, с переизбранием в 2016-ом.