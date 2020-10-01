Банки повысят комиссии для интернет-магазинов за оплату картами

Поднять комиссию намерены Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Русский стандарт», Альфа-банк, Московский кредитный банк и «Открытие».

Банки повысят комиссии для интернет-магазинов за оплату картами. Это произойдет из-за того, что с 1 октября заканчивается действие льготной эквайринговой ставки в 1% для онлайн-продавцов, Льготную меру ЦБ вводил из-за пандемии, сообщает РБК.

Поднять комиссию намерены Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Русский стандарт», Альфа-банк, Московский кредитный банк и «Открытие».