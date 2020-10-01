А что в кино? «Ловец снов», «Хандра» и другие новинки

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Фильм ужасов «Ловец снов» режиссера Керри Харриса рассказывает пугающую историю семьи, которая приехала в отдаленный лесной домик. Еще одна новинка из жанра «ужастиков» — фильм «Мы призываем тьму» — рассказывает о трех подругах, которые отправляются на концерт и попадают на вечеринку, которая неожиданно принимает иной оборот.

Российский боевик «Русский рейд» режиссера Дениса Крючкова приоткрывает криминальные тайны рейдерского захвата. Еще одна российская премьера — комедия «Хандра» режиссера Алексея Камынина. Фильм уже успел завоевать несколько наград, а в 2020-м году был представлен на «Кинотавре».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».