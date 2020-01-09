Опубликован предварительный отчет о крушении украинского Boeing

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Украинский Boeing, разбившийся в Тегеране, загорелся еще до столкновения с землей. Об этом говорится в
По словам очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по фюзеляжу.
В организации отметили, что траектория лайнера указывает, что экипаж развернул его обратно после появления неполадки, но при этом, пилоты не сообщали о внештатной ситуации на борту.
Напомним, в среду, 8 января, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев,
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.