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11:54, 9 января 2020 192
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Опубликован предварительный отчет о крушении украинского Boeing

Опубликован предварительный отчет о крушении украинского Boeing

Украинский Boeing, разбившийся в Тегеране, загорелся еще до столкновения с землей. Об этом говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана, передает РИА Новости.

По словам очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по фюзеляжу.

В организации отметили, что траектория лайнера указывает, что экипаж развернул его обратно после появления неполадки, но при этом, пилоты не сообщали о внештатной ситуации на борту.

Напомним, в среду, 8 января, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. Погибли 176 человек. Предварительной причиной катастрофы называют аварию двигателя.


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