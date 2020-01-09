Опубликован график работы нового Дворца торжеств

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Появился график работы нового Дворца торжеств, куда переехали районы ЗАГС по Рязани и Рязанскому району. Информация опубликована в
С четверга, 9 января, прием ведут по графику:
Контактный телефон:
Регистрация смерти по Рязани и Рязанскому району производится в территориальном отделе ЗАГС № 4 (Скорбященский проезд, дом №4, телефон 45-80-66). График работы остался прежним, в последний рабочий день месяца приема нет.
Напомним, новый Дворец торжеств
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