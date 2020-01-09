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11:47, 9 января 2020 112
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Москвич ограбил рязанский магазин разливных напитков, чтобы отметить праздники в кафе

Москвич ограбил рязанский магазин разливных напитков, чтобы отметить праздники в кафе

Фото: Pixabay.com

Москвич ограбил рязанский магазин разливных напитков, чтобы отметить праздники в кафе, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась работница магазина разливных напитков. Рязанка рассказала, что обнаружила в кассе недостачу в 7 тысяч 500 рублей.

Стражи порядка выехали на место, опросили женщину и выяснили, что неизвестный зашел в магазин, когда сотрудница выходила на улицу, забрал из кассы деньги и ушел.

Оперативники разыскали мужчину, им оказался 47-летний москвич, который неоднократно был судим. После ограбления мужчина заказал столик в кафе и хотел отметить новогодние праздники.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемого взяли под стражу.


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