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Фото: Pixabay.com
Москвич ограбил рязанский магазин разливных напитков, чтобы отметить праздники в кафе,
В полицию обратилась работница магазина разливных напитков. Рязанка рассказала, что обнаружила в кассе недостачу в 7 тысяч 500 рублей.
Стражи порядка выехали на место, опросили женщину и выяснили, что неизвестный зашел в магазин, когда сотрудница выходила на улицу, забрал из кассы деньги и ушел.
Оперативники разыскали мужчину, им оказался 47-летний москвич, который неоднократно был судим. После ограбления мужчина заказал столик в кафе и хотел отметить новогодние праздники.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемого взяли под стражу.
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