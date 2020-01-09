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16:50, 9 января 2020 301
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Мэрия объяснила, на каких рязанских маршрутах сохранились льготы на проезд 1

Мэрия объяснила, на каких рязанских маршрутах сохранились льготы на проезд

Льготный проезд продолжит действовать на 380 рязанских маршрутках. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 1 января 2020 года в автобусах коммерческих перевозчиков маршрутов №№73, 98, 98а, 98б, 62, 62а, 65а, 95а, 77а, 77б, 66б, 66, 70, 82, 32, 57а прекратили работать льготные карты «УмКа».

У маршрутов есть дублеры:

  • №73 дублируется маршрутом №73а (12 автобусов);
  • №№98, 98а, 98б дублируются автобусами маршрута №17 (20 автобусов);
  • №№62, 62а дублируются автобусами маршрута №20 (10 автобусов);
  • №65а дублируется маршрутом №65 (22 автобуса);
  • №95а дублируется маршрутом №95 (24 автобуса);
  • №№77а, 77б дублируются автобусными маршрутами №№77 (11 автобусов), 20 и троллейбусным №2;
  • №№66, 66б дублируется троллейбусами маршрутов 8, 10;
  • №70 дублируется троллейбусами маршрута №9, автобусами маршрута №71 (21 автобус);
  • №82 дублируется троллейбусами маршрута №9;
  • №32 дублируется троллейбусами маршрута №2;
  • №57а дублируется маршрутом №13.

Маршрутки, где действуют льготы, можно отличить по специальным наклейкам с надписью «Плати безналично».

«На тех машинах, где льготная карта действует, надпись размещена на синем фоне — значок круглый. На маршрутках, в которых карта не действует, надпись размещена на белом фоне — значок квадратный», — пояснили в мэрии.

Ранее на сайте системы оплаты «УмКа» опубликовали обновленный список маршрутов, в которых сохранились льготы на проезд.

Отметим, что рязанцы могут вернуть деньги за неиспользованный проездной.


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