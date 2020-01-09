Мэрия объяснила, на каких рязанских маршрутах сохранились льготы на проезд

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Льготный проезд продолжит действовать на 380 рязанских маршрутках. Об этом сообщил
С 1 января 2020 года в автобусах коммерческих перевозчиков маршрутов №№73, 98, 98а, 98б, 62, 62а, 65а, 95а, 77а, 77б, 66б, 66, 70, 82, 32, 57а прекратили работать льготные карты «УмКа».
У маршрутов есть дублеры:
Маршрутки, где действуют льготы, можно отличить по специальным наклейкам с надписью «Плати безналично».
«На тех машинах, где льготная карта действует, надпись размещена на синем фоне — значок круглый. На маршрутках, в которых карта не действует, надпись размещена на белом фоне — значок квадратный», — пояснили в мэрии.
Ранее на сайте системы оплаты «УмКа»
Отметим, что рязанцы
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