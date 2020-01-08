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14:45, 8 января 2020 650
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В серьезной аварии под Рязанью погибли четверо

В серьезной аварии под Рязанью погибли четверо

В аварии, которая произошла 8 января на 145 километре трассы М-5 под Рязанью, погибли четыре человека. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе УМВД по Московской области.

По предварительной информации, примерно в 12:40 на дороге столкнулись Citroën и Kia. В результате четверо погибли, еще четверо, в том числе двое детей, получили травмы.

В настоящее время на месте работают спасатели, медики и сотрудники ГИБДД. На трассе пробка, организовано реверсивное движение.

Подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее очевидцы опубликовали видео и сообщили, что участниками ДТП стали шесть машин.


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