В серьезной аварии под Рязанью погибли четверо

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В аварии, которая произошла 8 января на 145 километре трассы М-5 под Рязанью, погибли четыре человека. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе УМВД по Московской области.
По предварительной информации, примерно в 12:40 на дороге столкнулись Citroën и Kia. В результате четверо погибли, еще четверо, в том числе двое детей, получили травмы.
В настоящее время на месте работают спасатели, медики и сотрудники ГИБДД. На трассе пробка, организовано реверсивное движение.
Подробности происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее очевидцы опубликовали
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