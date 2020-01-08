Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди

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В среду, 8 января, на трассе М-5 под Рязанью произошла массовая авария. Видео с места ДТП опубликовали в группе «
По словам очевидцев, участниками аварии стали шесть автомобилей, все они получили серьезные механические повреждения.
По предварительной информации, в аварии погибли двое. Официальных данных пока не поступало.
Отметим, что из-за ДТП на дороге образовалась пробка. Затор в сторону Москвы растянулся на 3,7 километра, в сторону Рязани — на 1,5 километра.
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