Серьезное ДТП на проезде Яблочкова попало на камеру

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Серьезное ДТП, которое произошло вечером во вторник, 7 января, на проезде Яблочкова, попало на камеру. Видео опубликовали в группе «
На кадрах видно, что иномарка ехала на красный сигнал светофора, а ВАЗ в это время поворачивал налево на «зеленый».
В результате столкновения автомобили получили
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