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12:20, 8 января 2020 244
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Серьезное ДТП на проезде Яблочкова попало на камеру

Серьезное ДТП на проезде Яблочкова попало на камеру

Серьезное ДТП, которое произошло вечером во вторник, 7 января, на проезде Яблочкова, попало на камеру. Видео опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

На кадрах видно, что иномарка ехала на красный сигнал светофора, а ВАЗ в это время поворачивал налево на «зеленый».

В результате столкновения автомобили получили серьезные повреждения. Официальной информации о пострадавших пока не поступало.


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