В серьезном ДТП на проезде Яблочкова пострадали трое

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Фото: УМВД по Рязанской области
В серьезном ДТП на проезде Яблочкова пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла во вторник, 7 декабря, около магазина «Апельсин».
Известно, что 35-летний рязанец на Renault Megane врезался в ВАЗ-2110 под управлением 71-летнего пенсионера, который поворачивал на улицу Тимуровцев.
В аварии пострадали водители и 72-летний пассажир «десятки», его госпитализировали.
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Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.