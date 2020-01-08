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16:54, 8 января 2020 146
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Опубликован список пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Иране

Опубликован список пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Иране

Министерство инфраструктуры Украины опубликовало список пассажиров, которые погибли при крушении самолета Boeing-737 «Международных авиалиний Украины». Борт потерпел крушение утром в среду, 8 января, после того, как вылетел из Тегерана в Киев.

Известно, что среди погибших 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 украинцев (2 пассажира и 9 членов экипажа), 10 подданных Швеции, четыре гражданина Афганистана, три гражданина ФРГ и три подданных Великобритании.

Также Мининфраструктуры опубликовало список членов экипажа разбившегося лайнера. Среди них три пилота и шесть бортпроводников, из которых четыре женщины и пять мужчин.


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