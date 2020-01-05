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Световое шоу в Рязанском кремле сняли с высоты. Ролик опубликовали во «ВКонтакте».
Шоу на колокольне устроили вечером в воскресенье, 5 января, в рамках фестиваля огня и света. Напомним, он продлится до 7 января.
Фестиваль
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.