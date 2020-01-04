Во время рейда в рязанских ночных клубах задержали 17 человек

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Во время
К административной ответственности привлекли восьмерых.
В одном из клубов нашли 14-летнюю девочку. Ее мать вызвали на профилактическую беседу. На женщину также составили протокол по статье 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или иными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).
Автоинспекторы остановили отъезжающий от клуба автомобиль, водитель которого был пьян. В отношении мужчины возбудили административное производство по статье 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).
Кроме того, в одном из заведений нашли сигареты без марок и просроченные напитки.
«Данное нарушение может повлечь приостановление в судебном порядке деятельности заведения», — отметили в полиции.
В пресс-службе уточнили, что рейды по ночным клубам продолжат.
Фото RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ
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