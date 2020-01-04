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17:37, 4 января 2020 212
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Во время рейда в рязанских ночных клубах задержали 17 человек

Во время рейда в рязанских ночных клубах задержали 17 человек

Во время рейда в рязанских ночных клубах задержали 17 человек. В пресс-службе регионального УМВД отметили, что они «представляли оперативный интерес». Задержанных сфотографировали, у них взяли отпечатки пальцев.

К административной ответственности привлекли восьмерых.

В одном из клубов нашли 14-летнюю девочку. Ее мать вызвали на профилактическую беседу. На женщину также составили протокол по статье 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или иными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Автоинспекторы остановили отъезжающий от клуба автомобиль, водитель которого был пьян. В отношении мужчины возбудили административное производство по статье 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

Кроме того, в одном из заведений нашли сигареты без марок и просроченные напитки.

«Данное нарушение может повлечь приостановление в судебном порядке деятельности заведения», — отметили в полиции.

В пресс-службе уточнили, что рейды по ночным клубам продолжат.

Фото RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ


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