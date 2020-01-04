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В ночь на субботу, 4 января, полицейские устроили рейд по ночным клубам Рязани. В пресс-службе регионального УМВД пояснили, что оперативники «проверяли развлекательные учреждения для пресечения целого спектра правонарушений (нарушения правил торговли, общественного порядка и прочее)».
Итоги проверок пока не озвучили.
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