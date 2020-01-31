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12:58, 31 января 2020 51
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В рязанских школах планируют ввести специальный рацион для детей с диабетом и аллергией

В рязанских школах планируют ввести специальный рацион для детей с диабетом и аллергией

По предварительным прогнозам, к 1 сентября 2020 года численность учеников 1-4 классов в рязанских школах составит 25 175 человек. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

На сегодняшний день обеспечение горячим питанием школьников идет из расчета 95 рублей: 37 рублей в день на одного учащегося приходится на завтрак, 58 рублей — на обед.

Если муниципалитет выполнит рекомендацию президента Владимира Путина обеспечить бесплатным питанием учеников начальной школы уже к сентябрю 2020 года, то из бюджета на эти цели потребуется 406,57 млн руб. Цифра сформировалась с учетом того, что все школьники захотят посещать столовую, а в следующем году при занятиях пять дней в неделю будет примерно 170 учебных дней.

Чтобы исключить вынужденные отказы родителей от питания, горадминистрация совместно с областным правительством уже в этом году планируют внедрить специальный рацион для детей с сахарным диабетом и пищевой аллергией.

Напомним, 15 января в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех российских учащихся младших классов к 1 сентября 2023 года. В школах, где есть техническая возможность, эта норма может стать обязательной к 1 сентября 2020 года.


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