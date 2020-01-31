В гордуму не поступал проект по строительству высоток на месте артезианских скважин

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Рязанцы обратились к главе Рязани Юлии Рокотянской с просьбой не допустить изменений в Генплан в районе Касимовского шоссе. Об этом сообщил сайт гордумы.
По мнению жителей Кального, строительство многоэтажек на небольшом земельном участке угрожает безопасности близлежащих домов и может привести к их разрушению.
Также рязанцы опасаются, что возведение высоток ухудшит экологическую обстановку в микрорайоне.
Юлия Рокотянская отметила, что в гордуму поступило шесть коллективных обращений с более чем 600 подписями против изменений в Генплан города. Она обратила внимание, что никаких документов по проекту изменений относительно участка в районе Касимовского шоссе не поступало.
Напомним, на пересечении улицы Тимуровцев и Касимовского шоссе хотят возвести три дома высотой 9-11 этажей с подземной парковкой и торгово-выставочный центр, несмотря на критику рязанцев и градозащитников. Рязанцы
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