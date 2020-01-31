Мэр Рязани отправилась в Италию

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Мэр Рязани Елена Сорокина отправилась в Италию. Об этом сообщается на сайте гордумы.
Сорокина вошла в состав официальной делегации Рязани в итальянские города-партнеры Алессандрию, Геную, а также Канталупо-Лигуре и Турин. Также вместе с Сорокиной на Апеннинский полуостров отправился консультант сектора внешних связей управления делами аппарата мэрии Федор Полетаев.
Делегация пробудет за границей с 31 января по 4 февраля и поучаствует в мероприятиях, посвященных 75-ой годовщине гибели Героя Советского Союза и Национального героя Италии Федора Полетаева и обсуждении вопросов, связанных с развитием социально-экономических отношений.
Поездку делегации оплатят из городского бюджета.
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