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14:31, 31 января 2020 54
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Мэр Рязани отправилась в Италию

Мэр Рязани отправилась в Италию

Мэр Рязани Елена Сорокина отправилась в Италию. Об этом сообщается на сайте гордумы.

Сорокина вошла в состав официальной делегации Рязани в итальянские города-партнеры Алессандрию, Геную, а также Канталупо-Лигуре и Турин. Также вместе с Сорокиной на Апеннинский полуостров отправился консультант сектора внешних связей управления делами аппарата мэрии Федор Полетаев.

Делегация пробудет за границей с 31 января по 4 февраля и поучаствует в мероприятиях, посвященных 75-ой годовщине гибели Героя Советского Союза и Национального героя Италии Федора Полетаева и обсуждении вопросов, связанных с развитием социально-экономических отношений.

Поездку делегации оплатят из городского бюджета.


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