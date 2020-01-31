Тренеры с академическим образованием. Инструкторы фитнес-клуба «Барс Premium» успешно повысили квалификацию

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 29 января, фитнес-инструкторы клуба «Барс Premium» получили дипломы о повышении квалификации. Обучающая программа стартовала в сентябре прошлого года совместно с РГУ имени Есенина.
С помощью преподавателей госуниверситета фитнес-инструкторы усовершенствовали знания по анатомии, физиологии, спортивной психологии и методике проведения занятий. На выпускном испытании их навыки оценивала комиссия из авторитетных специалистов в области спорта и медицины.
«Барс Premium» стал первым фитнес-клубом в Рязани, все сотрудники которого имеют академическое спортивное образование. Именно такие требования к сотрудникам, работающим в фитнес-индустрии, содержатся в постановлении Госдумы, изданном в августе 2019 года.
Члены комиссии во главе с деканом факультета физкультуры и спорта РГУ Павлом Левиным отметили высокий уровень подготовки специалистов фитнес-клуба.
Директор центра «Барс Premium» Ирина Горячева совместно с преподавателями госуниверситета договорились проводить повышение квалификации фитнес-инструкторов раз в три года.
«Эта мера позволит постоянно актуализировать и подтверждать профессиональные знания нашего тренерского состава. Команда клуба „Барс Премиум“ стремится к тому, чтобы каждый житель нашего города мог заботиться о своей физической форме под руководством настоящих профессионалов своего дела», — заявила управляющая фитнес-клубом Дарьяна Морозова.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Песочне столкнулись «Дэу» и «Гранта»
|
cледующая новость →В России предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.