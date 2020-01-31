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10:09, 31 января 2020 365

Тренеры с академическим образованием. Инструкторы фитнес-клуба «Барс Premium» успешно повысили квалификацию

Тренеры с академическим образованием. Инструкторы фитнес-клуба «Барс Premium» успешно повысили квалификацию

В среду, 29 января, фитнес-инструкторы клуба «Барс Premium» получили дипломы о повышении квалификации. Обучающая программа стартовала в сентябре прошлого года совместно с РГУ имени Есенина.

С помощью преподавателей госуниверситета фитнес-инструкторы усовершенствовали знания по анатомии, физиологии, спортивной психологии и методике проведения занятий. На выпускном испытании их навыки оценивала комиссия из авторитетных специалистов в области спорта и медицины.

«Барс Premium» стал первым фитнес-клубом в Рязани, все сотрудники которого имеют академическое спортивное образование. Именно такие требования к сотрудникам, работающим в фитнес-индустрии, содержатся в постановлении Госдумы, изданном в августе 2019 года.

Члены комиссии во главе с деканом факультета физкультуры и спорта РГУ Павлом Левиным отметили высокий уровень подготовки специалистов фитнес-клуба.

Директор центра «Барс Premium» Ирина Горячева совместно с преподавателями госуниверситета договорились проводить повышение квалификации фитнес-инструкторов раз в три года.

«Эта мера позволит постоянно актуализировать и подтверждать профессиональные знания нашего тренерского состава. Команда клуба „Барс Премиум“ стремится к тому, чтобы каждый житель нашего города мог заботиться о своей физической форме под руководством настоящих профессионалов своего дела», — заявила управляющая фитнес-клубом Дарьяна Морозова.


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