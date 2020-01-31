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16:49, 31 января 2020 121
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ФАС и Росздравнадзору поручили пресекать повышение цен на лекарства

ФАС и Росздравнадзору поручили пресекать повышение цен на лекарства

Фото: Pixabay.com

ФАС и Росздравнадзору поручили пресекать повышение цен на лекарства. Это распоряжение сделали в оперативном штабе по контролю и предупреждению завоза и распространения коронавируса, передает РИА Новости.

В пятницу, 21 января, в России выявили двух заразившихся коронавирусом. Оба больных — граждане Китая.

По последним данным в КНР коронавирусом заразились около 9,7 тысячи человек.

Симптомы коронавируса схожи с внебольничной пневмонией. Отличить 2019-nCoV от других вирусов можно во время лабораторного исследования.

Специалисты установили вероятный источник нового коронавируса.

Симптомы 2019-nCoV можно прочитать здесь.


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