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Фото: Pixabay.com
ФАС и Росздравнадзору поручили пресекать повышение цен на лекарства. Это распоряжение сделали в оперативном штабе по контролю и предупреждению завоза и распространения коронавируса, передает
В пятницу, 21 января, в России выявили
По последним данным в КНР коронавирусом заразились около 9,7 тысячи человек.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.