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В Рязани объединили два муниципальных хлебозавода №1 и №3. Вопрос рассмотрели в четверг, 31 января, на заседании гордумы.
Причиной объединения стала высокая конкуренция между собой и на хлебобулочном рынке из-за открытия небольших пекарен и поступления продукции из Москвы, Тулы и Калуги.
Хлебозавод №1 присоединили к №3, так как первый имеет старое оборудование и финансовые убытки, его задолженность на начало декабря превысила 6 млн рублей. Вопрос поддержали 24 депутата, 11 проголосовали «против».
По словам вице-мэра Игоря Тишина, объединение позволит создать эффективную команду, единую ценовую политику, а также снизить расходы на транспорт и производство.
Мэрия пообещала, что всех сотрудников переведут в объединенное предприятие с сохранением должности и зарплаты. Сокращение коснется управленческого аппарата, бухгалтерии и отдела кадров, отметила депутат Лариса Максимова.
Ожидается, что руководителем предприятия станет директор хлебозавода №3 Дмитрий Скворцов.
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