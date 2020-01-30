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22:09, 30 января 2020 116
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Обвиняемый по делу Голунова экс-полицейский частично признал вину

Обвиняемый по делу Голунова экс-полицейский частично признал вину

Экс-полицейский Максим Уметбаев, обвиняемый по делу журналиста Ивана Голунова, частично признал свою вину, пишут «Известия».

По словам Уметбаева, он применил к Голунову физическую силу в виде «удара пощечиной». Сам журналист утверждал, что именно этот сотрудник МВД ударил его кулаком в висок, а потом наступил ногой на грудь в наркодиспансере, куда Голунова привезли для медицинского освидетельствования.

При этом адвокат бывшего оперативника заявил, что Уметбаев не признает вину в фальсификации доказательств и утверждает, что не участвовал в сговоре с целью подбросить наркотики журналисту.

Напомним, 30 января суд арестовал обвиняемых по делу Ивана Голунова экс-полицейских Игоря Ляховца, Дениса Коновалова и Романа Феофанова.

Всего по «делу Голунова» проходят пять бывших сотрудников правоохранительных органов. Об их задержании стало известно 29 января.

Следствие считает, что фигуранты сфальсифицировали улики, которые стали доказательством хранения и сбыта Голуновым наркотиков. Задержанные не признают вину.


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