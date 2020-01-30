Обвиняемый по делу Голунова экс-полицейский частично признал вину

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Экс-полицейский Максим Уметбаев, обвиняемый по делу журналиста Ивана Голунова, частично признал свою вину, пишут «
По словам Уметбаева, он применил к Голунову физическую силу в виде «удара пощечиной». Сам журналист утверждал, что именно этот сотрудник МВД ударил его кулаком в висок, а потом наступил ногой на грудь в наркодиспансере, куда Голунова привезли для медицинского освидетельствования.
При этом адвокат бывшего оперативника заявил, что Уметбаев не признает вину в фальсификации доказательств и утверждает, что не участвовал в сговоре с целью подбросить наркотики журналисту.
Напомним, 30 января суд
Всего по «делу Голунова»
Следствие считает, что фигуранты сфальсифицировали улики, которые стали доказательством хранения и сбыта Голуновым наркотиков. Задержанные не признают вину.
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