«40 лет не отмечают». Преподаватели рязанского филиала института культуры выпустили книгу о его закрытии

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Преподаватели рязанского филиала института культуры выпустили книгу о его закрытии под названием «40 лет не отмечают. Хроника одной ликвидации». В нее вошли материалы из открытых интернет-источников и СМИ, опубликованные в период с августа по декабрь 2019 года.
Над книгой работали преподаватели Роман Маркин и Татьяна Каткова. Издание включает в себя новостные заметки, журналистские публикации о закрытии филиала, петиции, фотографии, официальные обращения и ответы от Министерства культуры России, регионального ведомства, приказы, а также комментарии автора. Все материалы подкреплены ссылками на источники.
Автор книги Роман Маркин преподавал в «Кульке» режиссуру и актерское мастерство более 25 лет. Он рассказал РЗН. инфо, что идея создания книги появилась вместе с информацией о возможном закрытии вуза.
«Мы же отслеживали все. Одно информагентство что-то сообщило, потом второе, третье… Кто-то написал комментарий, затем вышел комментарий на комментарий и так далее. Была создана группа #ЗаРФМГИК. Мы же жили всем этим с сентября. И таким образом в компьютере накопилось достаточно много материала. Как говорится, слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Родилась идея все собрать. Мысли и комментарии записывались параллельно», — рассказал Маркин.
Книга вышла в январе общим тиражом в тысячу экземпляров. Автор отметил, что один из них передадут в библиотеку имени Горького.
Напомним, рязанский филиал МГИК
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