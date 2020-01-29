В Московском районе ищут инвестора для ремонта дома культуры

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В Московском районе ищут инвестора для ремонта «ДК Птицеводов». Заброшенное здание с обваливающимся барельефом находится в поселке Юбилейный на улице Зафабричной, сообщает ГТРК «Ока».
С 2013 года, когда обанкротилась птицефабрика, дом культуры выкупили. С тех пор здание находится в частной собственности.
Местные жители рассказали, что микрорайону нужен культурный центр, чтобы не возить детей далеко в город.
«Без дома культуры ни один праздник не проходил: состязания всякие были и концерты. Страшно смотреть, как это все рушится. Культура это не только большая сцена и модные артисты. Это, в первую очередь, память о традициях. Здесь их соблюдали», — рассказала жительница поселка Надежда Петровна.
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