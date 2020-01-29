Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:07, 29 января 2020 238
 0    0

В Московском районе ищут инвестора для ремонта дома культуры

В Московском районе ищут инвестора для ремонта дома культуры

В Московском районе ищут инвестора для ремонта «ДК Птицеводов». Заброшенное здание с обваливающимся барельефом находится в поселке Юбилейный на улице Зафабричной, сообщает ГТРК «Ока».

С 2013 года, когда обанкротилась птицефабрика, дом культуры выкупили. С тех пор здание находится в частной собственности.

Местные жители рассказали, что микрорайону нужен культурный центр, чтобы не возить детей далеко в город.

«Без дома культуры ни один праздник не проходил: состязания всякие были и концерты. Страшно смотреть, как это все рушится. Культура это не только большая сцена и модные артисты. Это, в первую очередь, память о традициях. Здесь их соблюдали», — рассказала жительница поселка Надежда Петровна.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 часа назад
Рязанцам рассказали о способах утепления стен жилых домов

Рязанцам рассказали о способах утепления стен жилых домов

Для решения этой задачи существует множество решений.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 5 945
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 2
9:46, 17 января 2020 2 184
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:19, 18 января 2020 1 615
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
8:13, 19 января 2020 12 866
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
11:16, 24 января 2020 2 515
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум