В рязанском троллейбусе произошло короткое замыкание, водителя госпитализировали

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Во вторник, 28 января, в одном из рязанских троллейбусов произошло короткое замыкание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Инцидент произошел в 11:17 на площади Победы. В результате пострадал 49-летний водитель, его с отравлением угарным газом доставили в больницу. В минздраве
На место выезжал один пожарный расчет, пассажиры не пострадали.
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Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.