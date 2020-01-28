В минздраве рассказали о состоянии пострадавшего водителя рязанского троллейбуса

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В региональном минздраве рассказали о состоянии водителя рязанского троллейбуса, в котором 28 января произошло короткое замыкание.
Мужчину доставили в БСМП с отравлением угарным газом. «Он находится в состоянии средней степени тяжести», — уточнили в ведомстве.
Напомним,
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