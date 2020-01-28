В Рязани предложили увековечить имя старейшего хирурга России Левушкиной памятной доской, лекциями и стипендией

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Рязанский губернатор Николай Любимов предложил увековечить имя старейшего хирурга России Аллы Левушкиной. Об этом со ссылкой на его пресс-секретаря Дениса Арапова сообщает
Сейчас рассматривают возможность открытия памятной доски в ОКБ и организацию серии тематических лекций со студентами Рязанского медуниверситета имени академика Павлова. Ректор вуза, председатель областного отделения Российского общества хирургов Роман Калинин, рассказал, что в РязГМУ также могут ввести стипендию имени Аллы Левушкиной и олимпиадный турнир по хирургии.
Напомним, Алла Левушкина
К 90-летию Левушкиной о ней
В ноябре 2017 года на телеканале «Россия 1» показали выпуск «Прямого эфира с Андреем Малаховым» с участием Аллы Левушкиной. В передаче женщина
Фото Александра Рюмина, ТАСС
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Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.