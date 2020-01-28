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11:24, 28 января 2020 113
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В Рязани предложили увековечить имя старейшего хирурга России Левушкиной памятной доской, лекциями и стипендией

В Рязани предложили увековечить имя старейшего хирурга России Левушкиной памятной доской, лекциями и стипендией

Рязанский губернатор Николай Любимов предложил увековечить имя старейшего хирурга России Аллы Левушкиной. Об этом со ссылкой на его пресс-секретаря Дениса Арапова сообщает ТАСС.

Сейчас рассматривают возможность открытия памятной доски в ОКБ и организацию серии тематических лекций со студентами Рязанского медуниверситета имени академика Павлова. Ректор вуза, председатель областного отделения Российского общества хирургов Роман Калинин, рассказал, что в РязГМУ также могут ввести стипендию имени Аллы Левушкиной и олимпиадный турнир по хирургии.

Напомним, Алла Левушкина умерла 23 января на 93-м году жизни. Она работала врачом около 70 лет и провела более десяти тысяч успешных операций. Она стала одной из основательниц колопроктологической службы Рязанской области и прекратила оперировать, когда ей было уже за 90 лет.

К 90-летию Левушкиной о ней рассказала британская газета, а позже ряд материалов выпустили крупнейшие мировые СМИ. После этого рязанка заявила, что относится к своей славе «печально».

В ноябре 2017 года на телеканале «Россия 1» показали выпуск «Прямого эфира с Андреем Малаховым» с участием Аллы Левушкиной. В передаче женщина рассказала о своем 66-летнем рабочем стаже и поделилась секретом долголетия.

Фото Александра Рюмина, ТАСС


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