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11:26, 27 января 2020 111
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Погибшим на пожаре в Сараевском районе оказался инвалид-колясочник

Погибшим на пожаре в Сараевском районе оказался инвалид-колясочник

Фото: Издательство «Пресса»

В субботу, 25 января, на пожаре в Сараевском районе погиб инвалид-колясочник. Об этом пишет ИД «Пресса».

Сигнал о возгорании деревянного дома в селе Старобокино поступил в 15:19, на место выехали два расчета. В горевшем деревянном доме жил 63-летний мужчина. Он задохнулся в дыму, спасти его не удалось.

Причины пожара устанавливаются.

Известно, что дом газифицирован не был. По предварительным данным, пожар возник из-за неправильного обращения с огнем.


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