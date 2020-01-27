Погибшим на пожаре в Сараевском районе оказался инвалид-колясочник

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 25 января, на
Сигнал о возгорании деревянного дома в селе Старобокино поступил в 15:19, на место выехали два расчета. В горевшем деревянном доме жил 63-летний мужчина. Он задохнулся в дыму, спасти его не удалось.
Причины пожара устанавливаются.
Известно, что дом газифицирован не был. По предварительным данным, пожар возник из-за неправильного обращения с огнем.
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