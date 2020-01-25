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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В субботу, 25 января, на пожаре в Сараевском районе погиб мужчина. Его личность устанавливается. Об этом РЗН. Инфо сообщили в
Сигнал о происшествии в селе Старобокино поступил на пульт спасателей в 15:19.
Огонь повредил жилой дом по всей площади.
На место выезжали два расчета и четыре человека противопожарной службы.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.