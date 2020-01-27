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21:14, 27 января 2020 191
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На месте снесенного в центре Рязани дома устроили стихийную парковку

На месте снесенного в центре Рязани дома устроили стихийную парковку

На месте снесенного на улице Право-Лыбедской дома устроили стихийную парковку. На нее в понедельник, 27 января, пожаловался один из подписчиков группы «Рязань».

Дом №44 снесли 21 декабря 2019 года. Его расселили в 2016 году.

«До сей поры территория не огорожена — райское место для автобыдла, которое там паркуется и растаскивает колесами грязь по всей округе», — возмутился автор снимков.

Напомним, блогер Илья Варламов назвал снос дома на улице Право-Лыбедской «очередным актом вандализма». В мэрии объяснили, почему снесли дом.


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