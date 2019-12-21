В мэрии объяснили снос деревянного дома на Право-Лыбедской

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Дом №44/55 по улице Право-Лыбедской признан аварийным и подлежит сносу постановлением администрации города от 7 июля 2015 года. Об этом сообщили в мэрии.
«Дом включили в программу переселения из аварийного жилфонда. Всех жильцов переселили в 2016 году, одному из собственников выплачена выкупная стоимость в феврале 2019 года», — сообщили в администрации города.
Там добавили, что «все процедуры проведены с соблюдение законодательства России».
«В рамках завершения реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда
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