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12:39, 24 января 2020 190
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Ветеринарная служба опубликовала новые результаты исследований массовой гибели птиц в Рязани

Ветеринарная служба опубликовала новые результаты исследований массовой гибели птиц в Рязани

Областное управление ветеринарии области опубликовало результаты по массовой гибели птиц в Рязани. Сообщение появилось на его сайте.

По результатам исследования гибели чаек, найденных в конце ноября на пляже 3-го Борковского карьера, исключили инфекционные и паразитарные заболевания, общие для человека и животных. Смерть птиц наступила от остановки сердца из-за «острой сердечной недостаточности на фоне обильного внутреннего кровотечения».

28 ноября 2019 года специалисты выезжали по двум адресам: Октябрьский городок, дом №42 и парк Железнодорожников города Рязани, расположенный вдоль проезда Завражнова. Рязанская ветлаборатория исследовала трупы птиц, преимущественно галок, и заключила, что пернатые также погибли из-за остановке сердца «на фоне общей интоксикации».

«На основании изложенного, специалисты лаборатории пришли к выводу, что смерть наступила на фоне поступления токсина через желудочно-кишечный тракт», — добавили в ветслужбе.

29 ноября ветеринары также исследовали трупы птиц, найденных около дома №12 по проезду Завражнова. Токсинов и отравляющих веществ не обнаружили.

31 декабря специалисты ветеринарной станции выезжали по двум адресам: улица Станкозаводская, дом №30 и улица Бирюзова, дом №1 корпус 1.

«Результаты исследований, проведенных областной ветеринарной лабораторией, показали, что на основании проведенного патологоанатомического вскрытия невозможно сделать окончательный вывод о причине смерти птиц ввиду процесса разложения трупов», — говорится в сообщении.

Ветеринарная служба сделала предположение, что «отравление галок происходило не на месте обнаружения трупов».

Специалисты объяснили, что в местах обнаружения трупов галок не нашли трупов голубей и воробьев, что «исключает и отравление галок через органы дыхания на месте их гибели».

Также в сообщении отметили, что рацион и места кормления галок, голубей и воробьев различаются.

«Основное место кормления галок в зимнее время — городская свалка и ее окрестности. С рассветом они покидают места ночевки и возвращаются на них ближе к темному времени суток. Голуби же (воробьи) находят свою кормовую базу вблизи мест обитания. Таким образом, можно исключить отравление птиц отравленным зерном в местах обнаружения их трупов», — рассказали специалисты, отметив, что в ноябре 2019 года, согласно данным Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в городе не зафиксировали случаев «высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха».

Ветслужба заключила, что данный Росгидромета о концентрации загрязняющих веществ в воздухе «не могли являться определяющим фактором причины гибели птиц».

Ранее активистам организации «Дышим чистым» отказались предоставить заключение по гибели птиц в Рязани.


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