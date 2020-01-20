Управление ветеринарии отказалось предоставить активистам заключение по гибели птиц в Рязани

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Региональное управление ветеринарии не смогло предоставить представителям организации «Дышим чистым» заключение экспертизы по гибели птиц в Рязани. Об этом активисты
Они отметили, что передали управлению запрос о предоставлении заключения экспертизы, которую провело ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория города Орла», «для ознакомления и оценки компетенции организации, исследовавшей птиц».
«17 января 2020 года мы получили ответ от ГУ ветеринарии Рязанской области о том, что запрашиваемое заключение не может быть предоставлено третьим лицам по причине конфиденциальности», — рассказали представители организации, добавив, что «разглашение третьим лицам разрешено только с предварительного письменного согласия лаборатории Орла».
По словам активистов, их проинформировали о том, что «рязанская ветеринарная станция сделала письменный запрос в лабораторию города Орла о выдаче согласия на предоставление нам данного заключения».
«Напрашивается только один вывод — обнародование истинной причины гибели птиц в Рязани будет тщательно скрываться и затягиваться всеми возможными способами, в надежде, что народ все забудет», — отметили в сообщении.
Напомним, жалобы на
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Полицейские задержали подростков, протаранивших столб на угнанной «семерке» в Горроще
Послание Владимира Путина стало, пожалуй, наиболее революционно за время его двадцатилетнего пребывания у власти.