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13:28, 20 января 2020 79
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Управление ветеринарии отказалось предоставить активистам заключение по гибели птиц в Рязани

Управление ветеринарии отказалось предоставить активистам заключение по гибели птиц в Рязани

Региональное управление ветеринарии не смогло предоставить представителям организации «Дышим чистым» заключение экспертизы по гибели птиц в Рязани. Об этом активисты сообщили «ВКонтакте».

Они отметили, что передали управлению запрос о предоставлении заключения экспертизы, которую провело ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория города Орла», «для ознакомления и оценки компетенции организации, исследовавшей птиц».

«17 января 2020 года мы получили ответ от ГУ ветеринарии Рязанской области о том, что запрашиваемое заключение не может быть предоставлено третьим лицам по причине конфиденциальности», — рассказали представители организации, добавив, что «разглашение третьим лицам разрешено только с предварительного письменного согласия лаборатории Орла».

По словам активистов, их проинформировали о том, что «рязанская ветеринарная станция сделала письменный запрос в лабораторию города Орла о выдаче согласия на предоставление нам данного заключения».

«Напрашивается только один вывод — обнародование истинной причины гибели птиц в Рязани будет тщательно скрываться и затягиваться всеми возможными способами, в надежде, что народ все забудет», — отметили в сообщении.

Напомним, жалобы на массовую гибель пернатых стали поступать в ноябре. В конце декабря губернатор Николай Любимов назвал причину смерти птиц в Рязани. Он связал это с пищевыми отравлениями.


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