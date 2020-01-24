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19:33, 24 января 2020 157
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Рязанцам порекомендовали воздержаться от поездок в Китай из-за распространения коронавируса

Рязанцам порекомендовали воздержаться от поездок в Китай из-за распространения коронавируса

Рязанское управление Роспотребнадзора порекомендовало воздержаться от поездок в Китай из-за распространения коронавируса. Сообщение опубликовали на сайте надзорного органа.

В России ввели мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР.

Туристам порекомендовали не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу, воду в бутылках, не посещать зоопарки, использовать защитные маски, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи. При первых признаках заболевания необходимо обращаться за медпомощью в лечебные организации

При обращении за медпомощью на территории России необходимо сообщать о времени и месте пребывания в КНР.

Коронавирус 2019-nCoV впервые обнаружили в городе Ухань провинции Хубэй, провоцирует у заразившихся развитие болезни, симптомы схожи с обычным гриппом.

Болезнь может сопровождаться смертельно опасной формой пневмонии, вирус передается от человека к человеку. По последним данным, число зараженных в стране превысило 830, скончались 26 пациентов, передает РИА Новости.


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