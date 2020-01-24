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17:40, 24 января 2020 230
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Прямой проход под мостом на Лыбедском бульваре сделают в 2020 году

Прямой проход под мостом на Лыбедском бульваре сделают в 2020 году
Прямой проход под мостом на Лыбедском бульваре сделают в 2020 году. Работы намерены провести за счет федерального бюджета, сообщил собственный источник. Во время реконструкции планируют перекрыть улицу Ленина. Проход для прямого прохода по бульвару будет состоять из двух подсвеченных арок. Перед реконструкцией археологи проведут раскопки. Напомним, идея прямого прохода появилась еще в 2017 году, но дважды ее реализацию переносили.

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