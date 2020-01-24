Дело рязанки, убившей отца, передали в суд

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Завершилось расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительница села Ровное Рязанского района, которая убила своего отца. Об этом сообщила
По данным следствия, в ночь на 9 ноября 2019 года женщина поссорилась с 56-летним отцом и ударила его ножом в грудь. От полученной травмы мужчина
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК. Рязанка
Дело передали в суд для рассмотрения по существу.
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