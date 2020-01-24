Бывшему мэру Рязани снова отказали в УДО

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В пятницу, 24 января, в Скопинском районном суде разбирали очередное ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего мэра Рязани Валерия Рюмина. По приговору суда, он должен выйти на свободу в августе.
Как сообщил
Бывший мэр уже пытался несколько раз выйти по УДО, но ему
Изучив сведения о Рюмине, выслушав защитника, сотрудников колонии и прокурора, суд принял решение отказать бывшему мэру в УДО.
Ранее председатель облдумы Аркадий Фомин выступил за освобождение экс-мэра из тюрьмы.
Напомним, в 2013 году Рюмина
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.