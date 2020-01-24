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11:00, 24 января 2020 174
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Бывшему мэру Рязани снова отказали в УДО

Бывшему мэру Рязани снова отказали в УДО

В пятницу, 24 января, в Скопинском районном суде разбирали очередное ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего мэра Рязани Валерия Рюмина. По приговору суда, он должен выйти на свободу в августе.

Как сообщил сайт областной прокуратуры, несмотря на то, что заключенный выплатил штраф в 300 тысяч рублей, «его отношение к установленному порядку отбывания не было добросовестным».

Бывший мэр уже пытался несколько раз выйти по УДО, но ему отказывали. После этого осужденный продолжил нарушать порядок, в 2019 году его признали «злостным нарушителем».

Изучив сведения о Рюмине, выслушав защитника, сотрудников колонии и прокурора, суд принял решение отказать бывшему мэру в УДО.

Ранее председатель облдумы Аркадий Фомин выступил за освобождение экс-мэра из тюрьмы.

Напомним, в 2013 году Рюмина приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей. Его признали виновным в вымогательстве крупной суммы у Аркадия Фомина под угрозой опубликовать в газете «Вечерняя Рязань», принадлежавшей Рюмину, сведения, позорящие политика.


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