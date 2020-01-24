Антимонопольщики нашли нарушения в рекламе «натяжных потолков №1 в Рязани» с «пожизненной гарантией»

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Комиссия регионального УФАС нашла нарушения в рекламе, размещенной на сайте «Потолки альянс». Об этом сообщила
Антимонопольщики посчитали, что информация о «самых лучших ценах в Рязани», «пожизненной гарантии» и «натяжных потолках №1 в Рязани» нарушает закон «О рекламе», так как содержит некорректное сравнение услуг.
После того, как УФАС возбудила дело, рекламодатель изменил размещенную на сайте информацию.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.